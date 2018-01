Imposto menor refletirá no preço da cesta básica no fim do ano A redução a zero das alíquotas do PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre os produtos da cesta básica apenas deve resultar em um barateamento dos produtos na próxima safra, no final deste ano e de 2005, cujo plantio deve começar em setembro. Esta previsão foi feita pelos técnicos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Sócio-Econômicos (Dieese). A diminuição das alíquotas foi determinada por meio da Medida Provisória 183, emitida pelo governo federal, e que prevê a eliminação da cobrança dos impostos sobre as operações de comercialização no mercado interno para arroz, feijão e farinha de mandioca. "A iniciativa deverá se refletir em redução de preços desses produtos no comércio, mas não será provavelmente da mesma magnitude da diminuição dos impostos até agora cobrados", previram os técnicos do Dieese, por meio de nota à imprensa. Os mesmos impostos também não serão mais cobrados de insumos agrícolas, como adubos, fertilizantes, agrícolas, sementes e mudas.