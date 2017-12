Imposto para montadoras pode ser reduzido em 2005, diz Lula O governo federal espera fechar em 2005 com a indústria automobilística um acordo de redução de impostos federais e estaduais sobre a produção de veículos, anunciou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de lembrar que o seu governo isentou de qualquer imposto federal a produção de livros, Lula afirmou: "Temos uma pauta de reivindicações da indústria automobilística. Penso que todos os governadores têm, e queremos ver se no próximo ano poderemos fazer um acordo com a indústria automobilística, para que haja redução daqueles impostos que entendemos que os Estados e o governo federal possam abrir mão". Segundo o presidente, isto poderá significar "mais crescimento da produção, mais consumo interno, mais mercado interno e mais emprego no País".