Imposto sobre grãos da Argentina pode subir novamente O governo da Argentina pode aumentar os impostos sobre as exportações de grãos, oleaginosas e seus derivados em dez pontos percentuais como parte de seu novo programa econômico, a ser anunciado no final desta semana. Assim, as alíquotas dos impostos iriam para valores entre 30% e 33,5%. A notícia foi divulgada hoje de madrugada pela rede de televisão Todo Noticias, que cita fontes próximas ao presidente Eduardo Duhalde. Nesta madrugada ele e membros de seu partido, o Peronista, estiveram reunidos. No momento, o imposto sobre exportação de oleaginosas é de 23,5%, grãos são taxados em 20% e derivados como farinha e óleos vegetais têm alíquota de 20%. Se confirmado, este será o segundo aumento do imposto. Quando o governo resolveu retomar a política de taxação das exportações de produtos agrícolas, a primeiras alíquotas instituídas eram de 13,5% para oleaginosas, 10% para grãos e 5% para derivados. Segundo a Todo Noticias, o novo programa econômico inclui a adoção de um câmbio fixo de 3,5 pesos para um dólar. Leia o especial