'Impostômetro' da ACSP alcança nesta quarta-feira marca de R$ 2 tri em arrecadação

O volume de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros em 2017 atingirá a marca de R$ 2 trilhões por volta das 11h10 desta quarta-feira, 6, aponta o Impostômetro elaborado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em 2016, a marca foi batida no antepenúltimo dia do ano, 29 de dezembro.

Para a ACSP, a diferença de 23 dias entre a quebra da marca no ano passado e em 2017 confirma que os brasileiros estão pagando um volume maior de impostos neste ano. "O lado bom desse aumento do bolo tributário é que ele reflete a melhora da atividade econômica do País, que tem como base o crescimento da arrecadação", diz em nota o presidente da ACSP, Alencar Burti.

Ainda assim, o executivo reafirma a necessidade de um maior controle das contas públicas e da aplicação de políticas econômicas eficientes para evitar novas elevações.

Na véspera da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) no ano, Burti aponta a expectativa de nova queda da taxa básica de juros da economia, "o que consequentemente estimula o consumo, impulsiona a economia e aumenta a arrecadação tributária."

