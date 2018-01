Impostômetro deve chegar aos R$ 100 bilhões nesse domingo O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), painel que mostra a arrecadação de impostos em tempo real, deve exibir nesse domingo, dia 12 de fevereiro, entre 13h e 14h, o valor de R$ 100 bilhões pagos pelos brasileiros em impostos desde 1º de janeiro de 2006. O Impostômetro considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo em impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária. Clique aqui e veja em tempo real quanto o brasileiro já pagou em impostos em 2006. No ano passado, o total arrecadado apontado pelo impostômetro foi de R$ 731 bilhões. Só a Receita Federal registrou no período a marca de R$ 364,136 bilhões, um recorde de arrecadação. Este total representa um crescimento real - atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - de 5,65% em relação a 2004. As receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal (impostos e contribuições) somaram R$ 346,955 bilhões, com expansão de 8,02% ante 2004. As demais receitas (como royalties, taxas e contribuições controladas por outros órgãos do governo) atingiram R$ 17,181 bilhões, montante 26,71% menor que o arrecadado no ano anterior. O Imposto de Renda e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) foram os dois tributos que mais contribuíram para o total arrecadado, R$ 124,618 bilhões e R$ 86,902 bilhões, respectivamente. Já o maior crescimento foi registrado na CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), 20,6%. Destaque também para as arrecadações do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). No caso de automóveis, o crescimento foi de 18%, reflexo do aumento do volume das vendas de veículos. Já o IPI cobrado sobre os demais produtos (excluindo bebidas) cresceu 13,57% em 2005. Para o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, o desempenho forte da arrecadação reflete a melhora no combate à sonegação fiscal e o crescimento econômico. Rachid nega que tenha havido um aumento na carga tributária em 2005 e prevê um novo aumento de arrecadação neste ano, "mas sem aumento de impostos". Contagem Para o levantamento das arrecadações federais no Impôstometro da ACSP, a base de dados utilizada é a Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, INSS, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União e IBGE. A receita dos estados e do Distrito Federal é apurada com base nos dados do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), das Secretarias Estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. As arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Tribunais de Contas dos Estados.