Impostômetro: governo arrecada R$ 300 bilhões em 4 meses Até o 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, o governo federal deve atingir a marca de R$ 300 bilhões em arrecadação de impostos pagos pelos brasileiros este ano. A constatação é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que desde 2005 tem um contador em tempo real, denominado Impostômetro, que verifica quanto o governo já arrecadou em impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária. A estimativa da ACSP é que se chegue a este montante, de R$ 300 bilhões, às 0h20 de terça-feira. Em 2006, segundo a entidade, este valor foi alcançado 10 dias mais tarde, apenas em 11 de maio. O Impostômetro mostra uma tendência de crescimento na arrecadação. No ano passado, o volume de impostos pago em todo o País foi de R$ 812,7 bilhões, ante R$ 731,8 bilhões verificado em 2005. Para este ano, a projeção é que se chegue à marca de mais de R$ 900 bilhões. "A diferença em relação ao total arrecadado no ano passado é de quase R$ 100 bilhões, muito mais do que os R$ 37 bilhões previstos com a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira)", disse, em comunicado, o presidente da ACSP, Alencar Burti. Para Burti, o governo deve reduzir, ou até mesmo extinguir a CPMF. "Gostaríamos de apelar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma grande sensibilidade com as classes menos favorecidas, as mais prejudicadas com os impostos, sobre a necessidade de encontrarmos uma situação adequada para extinguir ou mesmo reduzir a CPMF", reforçou. O Impostômetro está instalado no prédio da ACSP, na região central da capital paulista, e também pode ser visualizado na internet. Pela internet é possível acompanhar os totais pagos pelos brasileiros em 2007 e nos anos anteriores, visualizar o pagamento de impostos por Estado e comparar as arrecadações.