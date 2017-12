Impostos de remédio podem ser reduzidos O governo prepara uma redução nos impostos de importação de medicamentos e insumos. A medida é para evitar que a alta do dólar, que já atingiu 25% este ano, reflita negativamente nos preços dos remédios. Pelos cálculos preliminares da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma), a mudança produzirá um impacto muito pequeno, considerando a desvalorização cambial. Isso porque deverá resultar em redução de 3% no preço final ao consumidor. "Mesmo assim, isso só aconteceria se o imposto fosse zerado", afirmou o presidente da entidade, Ciro Mortella. Segundo ele, o custo das matérias-primas incidem em 30% no preço dos medicamentos. Mortella diz que a maioria dos remédios fabricados no Brasil utiliza componentes importados, que terão seus preços reduzidos pela diminuição da TEC. O Ministério da Saúde queria reduzir a zero a Tarifa Externa Comum (TEC) para um grupo de 2.000 itens, incluindo produtos acabados, matérias-primas e genéricos, mas a falta de consenso no governo, principalmente a oposição do Ministério do Planejamento, reduziu a lista para 700 produtos, cuja tarifa de importação de cerca de 4% deverá cair em 2,5 pontos porcentuais. Redução será discutida com Mercosul A redução da TEC para medicamentos ainda terá de ser discutida com os parceiros do Mercosul. A maior dificuldade do governo tem sido convencer o Ministério do Planejamento a abrir mão de receita em época de ajuste fiscal. A resistência da pasta em baixar tarifas aumentou depois das crises energética e argentina. Para o diretor do Laboratório Cristália, Salvio Di Girólamo, que recebeu do governo a relação com os 700 produtos na sexta-feira, a medida não será uma solução para a política de preços dos remédios. "O ideal seria que o governo liberasse os preços, porque essa medida só vai surtir efeitos se a redução for proporcional para produtos finais e matérias-primas." Segundo ele, o último acordo de preço que o setor fez com o governo, em 99, o câmbio estava em R$ 1,70 e hoje está em R$ 2,45.