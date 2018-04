Impostos podem barrar venda da Porsche à VW

A oferta de compra da Porsche pela Volkswagen, anunciada neste final de semana pela imprensa alemã, esbarrou em um obstáculo. Segundo o jornal Sueddeutsche Zeitung, que cita fontes próximas ao conselho de administração da Porsche, o acordo poderá não sair por causa dos altos impostos que teriam de ser pagos na transação - cerca de 3 bilhões. A informação derrubou ontem tanto as ações da Volkswagen, que caíram 5,4%, quanto as da Porsche (-6,05%). De acordo com informações publicadas no final de semana pela revista Der Spiegel, as famílias Porsche e Piech, controladoras da Porsche e da Volkswagen, teriam acertado um pré-acordo para a venda da Porsche para a Volks por cerca de 8 bilhões. Pelo acerto, a Volkswagen ficaria, em um primeiro momento, com 49,9% da rival, e depois aumentaria essa fatia. A operação criaria um um gigante automotivo com 10 marcas diferentes, liderado pelo presidente da Volks, Ferdinand Piech. Ainda de acordo com a revista, a Volkswagen também estaria considerando adquirir a rede de revendas da Porsche, avaliada em cerca de 3 bilhões. O negócio vem sendo visto como a única alternativa possível para que a Porsche consiga reduzir sua dívida asfixiante. Mas a informação do tamanho dos impostos que terão de ser pagos na operação muda todo o quadro. "Três bilhões de euros é uma quantia muito alta, que coloca em dúvida toda a estrutura do negócio", disse um analista em Frankfurt. A situação financeira da Porsche tornou-se insustentável por causa dos financiamentos tomados exatamente para conseguir o controle da Volkswagen. Hoje, a fabricante de carros esportivos detém uma participação de 51% na VW, situação que parece agora prestes a se inverter. O crescimento da Porsche, empresa que esteve perto da quebra em 1993, se deu pelas mãos do executivo Wendelin Wiedeking. Foi ele também o principal arquiteto da tomada do controle da Volkswagen, no que parecia, há bem pouco tempo, uma jogada de mestre. Agora, Wiedeking estaria negociando, segundo a imprensa alemã, um pacote de indenização de mais de 100 milhões para deixar a presidência da Porsche. AGÊNCIAS INTERNACIONAIS