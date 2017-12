Impostos, seca e tarifas: inflação maior O recolhimento do PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que eram cobrados das distribuidoras, aliado à seca que afeta a produção de álcool, poderão influenciar o mercado de combustíveis. Algumas distribuidoras sonegavam esses impostos que agora serão, efetivamente, recolhidos pelas refinarias. Haverá repasse para as distribuidoras e, conseqüentemente, para o consumidor. "Em julho, esses fatores podem se sobrepor e afetar de forma diferenciada os índices de preços até agosto", explicam os economistas Regina Simões Chacur e Sérgio Ferrão, do Ministério da Fazenda. Pelos cálculos do governo, o reajuste de preços resultará em um impacto de 0,5 ponto porcentual no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com o ministério, o reflexo da alteração no sistema de cobranças dos impostos é de difícil previsão, porque não se sabe qual o total sonegado e de que forma as refinarias e distribuidoras vão repassar esse aumento na despesa para o consumidor. O impacto só será percebido pelos índices de preços ao atacado. Porém, pelos cálculos do governo, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) deve subir 0,45 ponto percentual em julho e 0,73 ponto percentual em agosto. O estudo lembra que o Índice Geral de Preços (IGP) da FGV, teve alta de 2,9% na segunda quadrissemana de julho antes do reajuste do governo. No caso do álcool, o impacto virá tanto pelo aumento do álcool hidratado, usado nos veículos, quanto pelo reflexo no valor da gasolina, que tem 24% de álcool anidro. Preços: álcool e passagens aéreas Os economistas da Fazenda também não arriscam prever o impacto futuro na inflação dos reajustes no álcool, mas usam como indicador o IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que já captou um aumento de 7,4% no preço desse combustível, na segunda quadrissemana de julho. E mais: o governo retirou o subsídio ao querosene de aviação e autorizou reajuste nas passagens aéreas de 19,03%. Segundo o estudo, o aumento no querosene terá repercussão direta no Índice de Preços do Atacado (IPA) e indireta na inflação aos consumidores. O reajuste das passagens terá, nos cálculos oficiais, impacto de 0,06 ponto porcentual no IPCA.