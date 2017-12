Impostos sobre bens de capital pode cair, anuncia Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, informou hoje que a proposta de redução dos impostos sobre bens de capital deverá ser divulgada pelo governo nos próximos dias. "Temos um compromisso com o Congresso e com os empresários, de reduzir os impostos sobre bens de capital, e vamos cumprir esse compromisso", afirmou Palocci, em entrevista após a primeira reunião da Câmara de Política Econômica neste ano, no Palácio do Planalto. O ministro disse também que vai analisar, "com todo carinho", a proposta a ser enviada pelo ministro do Trabalho, Jaques Wagner, de formalização do trabalho doméstico, no País, com a possibilidade de dedução dos custos do imposto de renda. Segundo ele, a área econômica do governo tem um conjunto de "algumas dezenas de medidas" que serão tomadas ao longo de 2004, todas dirigidas para o crescimento do País. Ele insistiu em que, se o governo não pode reduzir a carga de impostos, neste momento, ele fará o esforço para melhorar a qualidade dos tributos. "Não houve aumento de carga em 2003, e vamos continuar nesse processo em 2004, sem transferir para a sociedade o peso desta responsabilidade fiscal", afirmou.