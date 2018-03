Impulsionada pelo PIB positivo dos EUA, Bovespa opera em alta

A Bovespa opera em clima de recuperação, após o PIB nos EUA ter surpreendido levemente para cima, registrando crescimento de 3,5% da economia no terceiro trimestre. Além de estar sob o efeito dos dados positivos norte-americanos, a Bovespa também se ajusta ao balanço da Vale e opera na sessão desta quinta-feira com uma expressiva alta 3,59%, aos 62.321 pontos, às 12h33.

Depois do tombo desta última quarta-feira do Ibovespa, de 4,75%, que derrubou o índice à vista para 60.162 pontos, aniquilando os ganhos do mês, a Bovespa passou a acumular perda de 2,20% no período. Mas os investidores, que promoveram um forte movimento de realização de lucros, receberam bem os dados da economia norte-americana e o balanço da Vale nesta quinta-feira.

A companhia registrou lucro líquido de US$ 1,677 bilhão no terceiro trimestre, uma queda de 65,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre houve uma melhora no resultado. O lucro líquido cresceu 112,3% em comparação com os US$ 790 milhões do trimestre anterior.

Bolsas no exterior

E o efeito positivo do crescimento da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre se espalhou rapidamente pelo mercado financeiro internacional. Em Wall Street, às 12h30 (horário de Brasília), o índice Dow Jones opera em alta de 0,68%; Nasdaq sobe 1,13%; e S&P-500 valoriza 1,02%.

Na Europa, no mesmo horário, a bolsa de Londres sobe 0,54%; Paris tem alta de 1,29%; e Frankfurt tem valorização de 1,17%.

No mercado financeiro asiático, a desvalorização das commodities e do petróleo pesaram e as bolsas do continente acumularam quedas. Em Pequim, a bolsa caiu 2,28%, enquanto que Tóquio recuou 1,83%.