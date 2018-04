Impulsionado pelo Brasil, Santander supera lucro previsto

O Banco Santander juntou-se aos outros bancos espanhóis que divulgaram resultado melhor do que o esperado nesta semana, com seu lucro beneficiado por forte aumento no ganho com empréstimos, que minimizou uma elevação das obrigações para perdas com empréstimos. O banco afirmou ainda que as recentes aquisições realizadas no Brasil e no Reino Unido contribuíram positivamente para o lucro.

O maior banco espanhol em ativos obteve lucro líquido de 2,42 bilhões de euros (US$ 3,42 bilhões) no segundo trimestre, 4% abaixo do mesmo período do ano passado, quando ganhou 2,52 bilhões de euros. O lucro é o segundo maior trimestral na história do banco. Embora a queda tenha sido causada por aumento em suas provisões, o bom desempenho na Europa mais de compensou resultados menores em algumas de suas praças na América Latina, permitindo ao Santander superar as expectativas dos analistas de lucro de 2,18 bilhões de euros (US$ 3,08 bilhões).

O principal fator de sustentação de seu lucro no segundo trimestre foi uma alta de 26% em seu ganho líquido com juro para 6,62 bilhões de euros (US$ 9,36 bilhões) no segundo trimestre, também acima das expectativas de 6,56 bilhões de euros (US$ 9,28 bilhões). No primeiro semestre, o lucro líquido do Santander caiu 4,5% para 4,52 bilhões de euros (US$ 6,39 bilhões). O lucro por ação atingiu 0,5318 euro, 20% abaixo do mesmo período do ano passado.

Lucro de 961 milhões de euros no Brasil

O banco espanhol Santander informou que suas operações no Brasil geraram um lucro atribuído ao grupo de 961 milhões de euros (US$ 1,36 bilhão) no primeiro semestre deste ano, uma queda de 0,1% em comparação com o registrado em igual período do ano passado. O resultado das operações continuadas foi de 975 milhões de euros no período.

No informe financeiro apresentando em seu site, o Santander afirma que a economia brasileira "segue evidenciando uma importante resistência frente à crise internacional", mas destaca também que o crédito total do sistema aumentou 21% no segundo trimestre em comparação com igual período do ano passado, "ritmo notavelmente inferior ao de trimestres anteriores".