Imunização contra febre aftosa supera 95% em SP O secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, afirmou à Agência Estado que o índice de imunização da segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa, ocorrida em novembro, superou os 95%. Os dados finais, no entanto, devem apontar uma imunização superior a 99%, garantiu o secretário. Termina hoje o prazo para que os pecuaristas entreguem os comprovantes de vacinação aos Escritórios de Defesa Agropecuária (EDAs) de sua região. O Estado de São Paulo tem um rebanho bovino estimado em 14 milhões de cabeças e é considerado pela Organização Internacional de Epizootias (OIE) como zona livre da doença com vacinação desde 2000. O pecuarista que realizar a vacinação fora do prazo estabelecido pela Secretaria está sujeito às penalidades previstas pela legislação, que neste caso é de 5 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps), ou R$ 57,45 por cabeça. Se ele deixar de comunicar a vacinação também será penalizado em 3 Ufesps (R$ 34,47) por cabeça. "Nós temos técnicos fazendo uma varredura em todas as regiões para detectar onde houve falhas, orientar os produtores ou mesmo aplicar as multas", disse o secretário. Ainda de acordo com Nogueira, os maiores problemas encontrados são em regiões entre as zonas urbanas e rurais de municípios próximos à capital paulista nos quais existem vários animais em quintais.