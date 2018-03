Imunização recorde contra aftosa atinge 99,44% em SP A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou hoje que o índice de imunização contra a febre aftosa do rebanho paulista de bovinos e bubalinos atingiu 99,44% na campanha de vacinação realizada em maio. O percentual recorde significa que 14.166.047 animais foram imunizados contra a doença e que 80.802 não foram vacinados. O recorde anterior de imunização, 99,43%, foi atingido em novembro do ano passado. Em maio de 2003, o índice de vacinação foi de 99,40%. São Paulo não registra um caso da doença há nove anos e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento já iniciou, por meio da Defesa Agropecuária, a notificação dos proprietários dos bovinos e bubalinos que não imunizaram seu rebanho. A multa para o criador que não vacinou é de 5 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps) ou R$ 62,45 por cabeça. A ausência de comunicação de vacinação também é objeto de autuação de 3 Ufesps ou R$ 37,47.