INA caiu aproximadamente 1% em 2002, diz Fiesp A diretora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Clarice Messer, antecipou para a Agência Estado que o Indicador do Nível de Atividade (INA) de São Paulo de 2002 deve ter caído 1% em relação ao ano anterior. O índice mede a produtividade da indústria de transformação paulista. O fechamento deverá ser feito daqui a duas semanas.