INA de julho permanece estável em relação a junho O Indicador de Nível de Atividade da Fiesp (INA) em julho permaneceu estável em relação a junho. Na comparação com julho de 2002, a queda foi de 4%. No período entre janeiro e julho, o INA apontou uma queda de 1,1% em relação a igual período do ano passado. Segundo Clarice Messer, diretora de Estudos e Pesquisas Econômicas da entidade, o aumento das vendas reais da indústria em julho abre caminho para a recuperação gradual da produção.