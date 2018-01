Inadec pede devolução do que foi pago de assinatura básica O deputado Celso Russomano (PP-SP), presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec), disse hoje que o processo movido pelo Instituto contra a assinatura básica da telefonia fixa pede a restituição dos valores já pagos pelos clientes. Dentro do processo, o Inadec apresentou hoje um recurso no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, em Brasília, para tentar suspender novamente a cobrança. Esse recurso, a ser analisado pelo desembargador João Batista Moreira, é um agravo de instrumento contra a decisão da 2ª Vara da Justiça Federal de Brasília que cassou liminar que suspendia a cobrança. A liminar foi emitida na segunda-feira pela mesma Vara da Justiça, a pedido do Instituto. Segundo Russomano, o Inadec entende que a restituição dos valores já pagos a título de assinatura básica deve ser feita na forma de créditos ao consumidor. Caso a Justiça concorde com os argumentos do Inadec, os créditos que os clientes venham a ter não seriam liberados imediatamente, mas em partes. Russomano explicou que o Código de Defesa do Consumidor prevê que, nesses casos, seja feita a devolução dos valores pagos nos últimos cinco anos. "Na medida em que o tempo passa, se isso for revertido por força de lei, mais as empresas terão que devolver", observou o deputado. Segundo ele, os brasileiros pagam cerca de R$ 25 bilhões ao ano de assinatura básica.