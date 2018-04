Inadimplência alta de empresas Pelo terceiro mês seguido, a crise financeira fez crescer as dívidas não pagas no vencimento pelas empresas brasileiras. Em janeiro, o índice de inadimplência da pessoa jurídica calculado pela Serasa Experian subiu 12,5% em relação a dezembro de 2008. Na comparação com janeiro de 2008, houve elevação de 28,9%. Embora esse cenário tenha atingido seu ponto mais crítico em dezembro, quando o índice de inadimplência saltou 36,1% em relação a dezembro de 2007, os técnicos ressaltam que os efeitos negativos prevalecem neste início de ano.