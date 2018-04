Inadimplência atinge mais desempregados, aponta ACSP A maioria dos consumidores inadimplentes se encontra nesta situação por causa do desemprego pessoal ou de alguém da família. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em março, que aponta que 56% das pessoas consultadas no balcão de atendimento do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) apontaram o desemprego como razão. Em setembro de 2006, o desemprego foi o principal motivo apontado por 59% dos entrevistados, e em março de 2006, de 51%. O cheque foi o meio de pagamento mais usado em igual mês de 2007, com 44%, vindo a seguir o carnê, com 36%. O levantamento aponta que há dez anos o desemprego já sinalizava como a causa principal da inadimplência, com 39% das respostas. O presidente da Associação Comercial, Alencar Burti disse que "esse alto índice de desemprego na década justifica-se pelo baixo crescimento da economia brasileira e, em contrapartida, o descontrole dos gastos. Em 1997, esse descontrole representava 22% das respostas e caiu para 10% em 2007, apontando que o consumidor está mais responsável". Entre os consumidores que deixaram de pagar, estão os consumidores que fizeram "empréstimo consignado", num total de 62%, que informaram terem utilizado o dinheiro para pagar dívidas e 14% para "reformar imóvel". Fazer novas compras foi a resposta de 12%, ajudar a família, de 9%; e 3% disseram que utilizaram o dinheiro de outras formas. Alencar Burti afirmou que a pesquisa mostra o aumento do uso dos cheques e dos carnês por parte dos consumidores e indica que o corte de gastos ainda é a principal forma para a quitação das dívidas. "A melhora na gestão orçamentária e o controle de gastos mostra que os consumidores estão cada vez mais conscientes", avaliou.