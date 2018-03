Inadimplência cai 10,4% em abril A inadimplência, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, caiu 10,4% em abril deste ano ante mesmo mês do ano passado, segundo informações divulgadas pela Serasa. O volume total de títulos protestados foi de 708 mil em abril passado (35 mil por dia, em média), ante 790 mil em abril de 2002. Nos quatro primeiros meses deste ano, a inadimplência caiu 11,5% ante igual período do ano passado. Foram verificados 3 milhões de protestos de janeiro a abril de 2003, ante 3,389 milhões no primeiro quadrimestre de 2002. Quando separados, verifica-se que o volume de protestos de pessoas físicas caiu 11,4%, e o de pessoas jurídicas, 9,5% em igual período comparativo. Nos quatro primeiros meses do ano, os títulos protestados de pessoas físicas somaram 1,2 milhão (-15,9% ante janeiro a abril de 2002). Os de pessoa jurídica, 1,6 milhão (-7,9%). Falências e concordatas A pesquisa da Serasa mostrou que as falências requeridas (1,4 mil) em todo o País em abril deste ano caíram 16,8% na comparação com o mesmo mês de 2002. O total de falências decretadas também caiu. Em abril de 2003, foram 383, com decréscimo de 15,3% em relação ao mesmo mês de 2002. O volume de concordatas requeridas (33) apresentou queda de 17,5% no quarto mês do ano, comparado com igual mês de 2002. O volume de concordatas deferidas (26) aumentou 13% no mesmo intervalo de comparação.