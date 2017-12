Inadimplência cai 11,6% em junho, apura SPC Brasil A inadimplência caiu em junho. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o volume de registros de inadimplência incluídos na base de informações do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) registrou queda de 11,60% em junho ante o mesmo mês do ano passado. Segundo divulgou a empresa de análise de crédito nesta quinta-feira, tomando como base maio, a queda foi maior: de 16,65%. O levantamento mostrou também, no entanto, uma diminuição das exclusões dos registros de débito realizado com cheque. Em junho, houve redução de 19,47% em relação ao mesmo período de 2005, e de 13,89% na comparação com o mês de maio. Na avaliação dos técnicos da SPC Brasil, essa retração nas exclusões é uma das principais conseqüências da política adotada pelas instituições bancárias, que "abrem contas indiscriminadamente".