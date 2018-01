Inadimplência cai 15,9% em fevereiro A inadimplência em São Paulo, depois da alta de janeiro, caiu 15,9% em fevereiro em relação ao mês anterior, embora tenha ainda apresentado aumento de 9,9% quando comparada com fevereiro do ano passado. Os números trouxeram um certo alívio para o comércio. "Os registros recebidos continuam altos. Mas o aumento em relação a fevereiro do ano passado não impressiona porque está proporcional à expansão do crediário verificada no último ano", diz o economista Emílio Alfieri, da Associação Comercial de São Paulo. Para se ter uma idéia, em janeiro a inadimplência chegou a crescer 51,9% em relação a janeiro de 2000. A preocupação também era que o cenário deste início de ano fosse semelhante ao do ano anterior, quando a inadimplência cresceu 19% em fevereiro ante janeiro. "Se tivéssemos novamente uma alta deste nível, a situação seria grave, com mais de 400 mil carnês em atraso", observa Alfieri. Mas a perspectiva para este mês e o próximo é de uma nova alta na inadimplência. "Historicamente entre março e abril a inadimplência alcança as maiores altas do ano, refletindo vendas do período do Natal", lembra. A inadimplência líquida (descontados os acertos de dívidas) foi de 9,7 em fevereiro, com ligeira alta ante janeiro, quando estava em 9,6. Esta variação, considerada estável e não de alta, pela Associação Comercial, é explicada pela queda no registro de dívidas canceladas. Em fevereiro houve uma redução no acerto de dívidas de 1% na comparação com o mesmo período em 2000 e de 29,3% ante janeiro. "Talvez por causa dos feriados de carnaval o acerto de dívidas tenha sido menor", diz Alfieri. O carnaval também teve impacto nas vendas do comércio, principalmente nos negócios a prazo, que perderam o fôlego. A média diária de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) cresceu 15% em relação a fevereiro de 2000. Mas até o dia 23, este indicador crescia 22,2%. Na comparação com janeiro, o SCPC caiu 2,6%. A média diária de consultas ao Telecheque, indicador de vendas à vista, foi 8,7% superior a fevereiro do ano anterior e 7% maior do que janeiro. "O comércio permanece com bons resultados e queda nos pedidos de falência e concordata", diz Alfieri.