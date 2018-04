Inadimplência cai 2,2% em julho em todo o País Os protestos de pessoas físicas e jurídicas recuaram em julho em todo o País, mostrando uma queda de 2,2% na taxa de inadimplência comparativamente ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, no entanto, o volume de títulos protestados, sem computar o Estado de São Paulo, apresentou alta de 8,7% em relação ao período entre janeiro e julho de 2001. Foram registrados neste período 2,7 milhões de protestos. O total de protestos de pessoa jurídica registrou recuou de 2,1% em julho no confronto com o mesmo mês do ano passado. A Serasa detectou 392 mil protestos de pessoa jurídica em todo o território nacional, com uma média diária de 17 mil protestos. No acumulado de janeiro a julho de 2002, os protestos de empresas, sem o Estado de São Paulo, cresceram 6,9%, totalizando 2 milhões de registros. A Serasa atribui à queda total da inadimplência a menor dependência de recursos de terceiros na estrutura de capital das empresas e a concessão de crédito mas criteriosa por parte das empresas.