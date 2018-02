Inadimplência cai 4,2% na passagem de julho para agosto

Após alta observada em julho, a inadimplência do consumidor registrou em agosto queda de 4,2%, com recuo de 10% na comparação com agosto do ano passado. Já no período de 12 meses até agosto, o indicador medido pela Boa Vista SCPC registrou aumento de 2,2%.

No período de 12 meses, a empresa destaca que a maior elevação da inadimplência ocorreu no Norte (3,9%), seguida das regiões Nordeste (3,7%), Centro-Oeste (3,5%) e Sudeste (2,0%). Já a região Sul obteve queda de 0,3% nesta medição.

Na visão do instituto, apesar da queda no mês, a perspectiva é de que o marcador de inadimplência fique próximo da estabilidade neste e no próximo ano, a exemplo do que o dado mostra o período acumulado do ano, que mostra alta de 1% até agosto. Essa visão está amparada no fato de que o efeito da inflação, do desemprego e da redução da renda sobre a inadimplência acabam sendo compensados pela atividade mais fraca e menor endividamento das famílias.

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas informados à Boa Vista pelas empresas credoras. Em virtude da Lei Estadual de São Paulo nº 15.659/2015, a partir de setembro do ano passado passou-se a usar como referência para o Estado o número de cartas de notificação enviadas aos consumidores, em vez dos números de débitos ativos na base do SCPC.