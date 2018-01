Inadimplência cai 9,9% O número de títulos protestados em todo o País em novembro teve queda de 9,9% em relação ao mesmo período de 2001, segundo pesquisa divulgada hoje pela Serasa. No levantamento por dias úteis no País, o volume de títulos protestados de pessoa física caiu 6,4% em novembro de 2002, em relação ao mesmo mês de 2001, com um total de 339 mil títulos de pessoa física. O volume de títulos protestados de pessoas jurídicas recuou 13,1% na comparação entre novembro de 2002/2001, por dias úteis, com o registro de 353 mil títulos no mês. Para a Serasa, a menor inadimplência de pessoa física é atribuída à liberação de recursos do acordo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), iniciada em junho. Outra razão para a queda do número de títulos protestados decorre do comportamento do consumidor, que até novembro se mostrou mais cauteloso para assumir novos compromissos para aguardar as definições na economia, especialmente por causa das eleições. No caso das pessoas jurídicas, a Serasa diz que a queda da inadimplência foi motivada pelo menor nível de atividade econômica e o maior uso de informações na concessão e gerenciamento do risco de crédito. De acordo com a Serasa, o volume de títulos protestados no Brasil nos 11 primeiros meses de 2002, sem computar o Estado de São Paulo, apresentou alta de 4,5%, em comparação ao mesmo período do ano passado. No total, foram registrados 4,2 milhões de protestos no acumulado do ano. Ainda nesse período de 11 meses, sem considerar São Paulo, o volume de protestos de pessoa física subiu 10,7%, na comparação com o mesmo período de 2002, ao registrar 1,2 milhão de títulos protestados. O número de protestos de pessoas jurídicas atingiu 3 milhões de títulos, nos 11 meses do ano, uma alta de 2,2% sobre 2001, também sem considerar o Estado de São Paulo. A empresa explica que a legislação no Estado de São Paulo, adotada a partir de maio de 2001, distorceu a base de comparação com o resto do País, por ter promovido "uma sobrecarga de títulos de créditos acumulados, há muito vencidos e não pagos, principalmente cheques sem fundos, de qualquer valor, que foram levados pelos credores de uma vez aos cartórios". Essa sobrecarga surgiu porque a nova legislação paulista exige que as custas cartorárias sejam pagas pelo devedor, enquanto que nos demais Estados esse pagamento é feito pelo credor. Por isso, para comparação e análise dos números de protestos no período de janeiro a novembro de 2002/2001, a Serasa explica que exclui o Estado de São Paulo, de forma a obter a inadimplência pontual que ocorre no País.