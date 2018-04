Inadimplência cai no Norte e Nordeste, aponta Serasa O volume de títulos protestados no primeiro trimestre do ano registrou queda de 15,9% na região Norte, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa da empresa de informações econômico-financeiras Serasa. Na região Nordeste, a inadimplência também recuou e o número de protestos chegou a 2088 mil, 6,6% a menos do que nos primeiros três meses do ano passado. A queda da inadimplência foi verificada principalmente entre pessoas jurídicas. No Norte, foram 18,2% a menos entre empresas, enquanto a redução entre pessoas físicas foi de 8%. Em números absolutos, a região teve 66,4 mil protestos no primeiro trimestre. Entre as empresas nordestinas, houve um recuo de 8,7% nos protestos. No caso das pessoas físicas, o Nordeste apresentou um ligeiro aumento, de 1,2%. Sudeste A Serasa detectou também uma grande concentração de protestos na região Sudeste, com um aumento de 101,6% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2002. No total, 1,5 milhão de títulos foram protestados. O aumento foi motivado pela lei estadual regulamentada em São Paulo no ano passado que passa para o inadimplente os custos da cobrança. Antes dessa lei, era o credor quem tinha de arcar com os gastos do protesto no cartório. A nova legislação estimulou a cobrança de carnês e cheques que já estavam em arquivos mortos, segundo a Serasa. Nas demais regiões do País, a inadimplência cresceu. Segundo a Serasa, no Centro-Oeste houve um aumento de 16,1% no volume de títulos protestados no período, com maior incidência de registros de pessoas físicas. No Sul o aumento registrado foi de 13,3% em comparação a 2001. Dos 433,8 mil títulos protestados, 25,2% eram de pessoas físicas.