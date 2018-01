Inadimplência com cheque cresce 18,47% em janeiro O índice de cheques sem fundos aumentou 18,47% em janeiro deste ano, tomando como base o mesmo período do ano passado, segundo divulgou hoje pesquisa da Telecheque. Na comparação com dezembro do ano passado, a alta foi um pouco menor, de 2,62% Na avaliação dos técnicos da Telecheque, o aumento da taxa básica de juros (Selic - atualmente em 17,25% ao ano), praticado entre setembro de 2004 e agosto de 2005, resultou no crescimento dos prazos e dos juros pelo varejo, que foi refletido no aumento dos índices da inadimplência. "Este comportamento foi necessário para a manutenção dos níveis de consumo, já que o consumidor brasileiro tem a característica de observar se o ´valor´ da parcela se adapta a seu orçamento, independente das taxas de juros praticadas", afirmou o vice-presidente da Telecheque, José Antonio Praxedes. Volume Em janeiro, o estado que registrou o maior volume de cheques honrados em janeiro foi o Rio Grande do Norte. Mesmo assim, registrou um aumento de 1,12% em relação ao mês anterior. Por outro lado, o Mato Grosso foi o campeão de cheques devolvidos no mês passado, com crescimento de 10,49% em relação ao índice de dezembro. Em São Paulo, o índice de cheques sem fundos cresceu 11,80% na comparação com janeiro de 2004 e de 2,11% ante dezembro. Forma de pagamento Os cheques tiveram um valor médio de R$ 125,20, o que representa alta de 9,41% se comparados aos R$ 114,43 de dezembro. Quando se toma como base o mesmo período do ano passado, que tinha mediana de R$ 113,65, a alta foi de 10,16%. Os pagamentos com cheque à vista representaram 32,37% do total do período, enquanto que a maioria dos cheques, 67,63%, correspondeu a transações pré-datadas.