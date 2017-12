Inadimplência com cheques caiu 42% em 2003 O número de inadimplentes, que atrasam pagamentos com o uso de cheques no varejo nacional, caiu 42% em 2003 em relação ao ano anterior, segundo a Abracheque (Associação Brasileira das Empresas de Informação, Verificação e Garantia de Cheques). De acordo com estatísticas da entidade, o saldo das inclusões e exclusões no Cadastro Nacional Restritivo de Pessoas Físicas (CCF) em 2002 foi de 460 mil e declinou em 2003 para 268 mil. Em 2001, 1,134 milhão de pessoas figuraram no CCF. "Isso quer dizer que em menos de dois anos, o perfil do consumidor brasileiro, que usa o cheque como forma de pagamento, mudou", afirma o presidente da Abracheque, Carlos Pastor. "O consumidor está mais criterioso na hora de assumir uma dívida", afirma Pastor. Segundo ele, os números do Banco Central as áreas de maior inadimplência são Nordeste (8,2%) e Norte (7,8%), seguidos por Centro-Oeste (7,8%), Sul (5,4%) e Sudeste (4,4%).