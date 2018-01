Inadimplência com cheques devolvidos chega perto de 20% em 2005 O maior endividamento da população, por conta da forte expansão do crédito, e as altas taxas de juros levou o calote com cheques devolvidos por falta de fundos para perto de 20% no ano passado. De acordo com levantamento da Serasa, o índice de cheques devolvidos por falta de fundos no País aumentou 19,6% em 2005 na comparação com 2004. No período, foi compensado um total de 1,9 bilhão de cheques, sendo que 36,7 milhões voltaram por insuficiência de fundos, o que correspondeu a um índice de 18,9 cheques devolvidos a cada mil. No ano anterior, foram compensados 2,1 bilhões e devolvidos 33,4 milhões, com índice de 15,8 a cada mil. Na análise por semestre, o primeiro de 2005 registrou 18,2 cheques sem fundos a cada mil compensados e o segundo apresentou índice de 19,6, com crescimentos de 13,7% e de 24,8%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos de 2004. A segunda metade do ano passado registrou aumento de 7,7% em relação aos primeiros seis meses de 2005. Apuração mensal Na análise mensal, a Serasa constatou movimentos opostos. Na comparação entre dezembro de 2005 e o mesmo período de 2004, houve alta expressiva de 27,2%. Já no confronto com novembro de 2005, houve queda de 2,4%. No mês passado, foram compensados 162,3 milhões de cheques, sendo que 3,3 milhões voltaram por falta de fundos, o que correspondeu a um índice de 20,1 cheques devolvidos a cada mil. Em dezembro de 2004, o total de cheques compensados foi de 185,7 milhões e o de devolvidos atingiu 2,9 milhões, com um indicador de 15,8 cheques a cada mil. Em novembro de 2005, foram compensados 157,4 milhões de cheques e 3,2 milhões devolvidos, com índice de 20,6 a cada mil. Na avaliação da Serasa, o recuo constatado no confronto mês a mês apresentou movimento diferente dos demais por conta da "sazonalidade do período". Vale destacar ainda a forte base de comparação, já que o indicador de novembro de 2005 foi a segunda marca histórica do levantamento, iniciado em 1991, perdendo apenas para o índice de março do ano passado, de 20,8 cheques devolvidos a cada mil compensados.