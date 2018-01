Inadimplência com cheques nos supermercados cresce 25,22% até julho O índice de cheques devolvidos no segmento de supermercados apresentou aumento de 25,22% entre janeiro e julho deste ano ante o mesmo período do ano passado, conforme informou nesta segunda-feira a Telecheque. Nos primeiros sete meses de 2005, o indicador do setor atingiu média de 2,90% sobre o resultado de 2,32% do mesmo período de 2004. A empresa de análise de crédito destacou que outro segmento que apresentou crescimento do indicador de inadimplência foi o de Roupas Unissex. A média do índice de cheques devolvidos nos primeiros sete meses deste ano foi de 4,76%, elevação de 16,49% em relação ao mesmo período de 2004 (4,09%). No ramo de acessórios automotivos também foi constatado aumento do índice de inadimplência. O indicador de cheques devolvidos de 3,26% representou alta de 4% em relação aos sete primeiros meses de 2004 (3,14%). Conjuntura Segundo a Telecheque, um dos principais fatores que contribui para o aumento da inadimplência nestes segmentos foi a mudança de comportamento do consumidor que, devido ao alto índice de endividamento, tem efetuado compras com maior prazo de pagamento. A empresa de análise de crédito acrescenta que essa situação se agrava, quando é considerado que os salários "continuam estagnados" e os juros no País "muito altos". Estes dois fatores, estariam levando o varejo a ampliar consideravelmente o número de parcelas para atenuar o impacto desses fatores junto ao consumidor.