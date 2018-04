Inadimplência continua a crescer em abril O número de títulos protestados de pessoas físicas e jurídicas no País registrou alta de 4,8% em abril, comparado ao mesmo mês do ano passado, segundo a Serasa, empresa de informações de proteção ao crédito. No acumulado do ano, a alta da inadimplência verificada é de 8,4% na comparação com o mesmo período de 2001, sendo que as dívidas de consumidores finais subiram 8,8% e de empresas, 8,2%. Os dados da Serasa não consideram o movimento de títulos não pagos em São Paulo, onde uma lei estadual criada no ano passado estabeleceu que o ônus da cobrança fica por conta do devedor e não mais do cobrador. Essa nova legislação estimulou o ajuste de contas de carnês e cheques sem fundo que já estavam arquivados nas empresas e aumentou o volume na região. A Serasa considera que a inclusão de São Paulo na conta nacional distorce o resultado. No acumulado do ano, o protesto de pessoas físicas soma 401 mil títulos e o de pessoas jurídicas, 1,1 milhão.