Inadimplência das empresas cai 18% entre janeiro e julho A inadimplência das empresas do País apresentou queda 18% entre janeiro e julho de 2004, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve alta de 8,3% em relação aos sete primeiros meses de 2002. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pela Serasa, por meio de um levantamento que analisa registros de cheques devolvidos, títulos protestados, dívidas vencidas com instituições financeiras, empresas do varejo, cartões de crédito e financeiras. Segundo a Serasa, a diminuição da inadimplência de pessoa jurídica é "resultado do crescimento da economia brasileira", que estaria propiciando maior geração de recursos para as empresas pagarem seus compromissos. O maior nível de atividade econômica também teria contribuído para o aumento das vendas das empresas, principalmente dos setores industrial e de agronegócios, favorecidos pela expansão das exportações.