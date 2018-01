Inadimplência das empresas cresce 18,3%, diz Serasa A inadimplência das empresas brasileiras cresceu no mês de maio, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Serasa. Entre as pessoas jurídicas, houve aumento de 18,3% em comparação com o mesmo período de 2005 e elevação de 16,6% sobre abril de 2006, mês que havia apresentado queda de 22,7% ante março deste ano. Entre janeiro e maio, a companhia de análise de crédito constatou alta de 14,5%, na comparação com os primeiros cinco meses do ano passado. As variações de alta verificadas em relação a maio de 2005 e ao acumulado do ano passado resultaram do aumento do crédito, do alto custo financeiro e da valorização do real. "A recuperação do mercado doméstico está fortemente ancorada no crédito, que está cada vez mais competitivo, o que torna complicado o repasse dos elevados custos financeiros às transações", justificaram os técnicos. Segundo especialistas, as empresas dependentes das exportações encontram dificuldades para cumprir seu fluxo de caixa a partir do real sobrevalorizado frente ao dólar. Quanto à comparação mensal, a Serasa justificou que o maior número de dias úteis (22) em maio de 2006 foi o grande fator responsável pelo acréscimo de registros de inadimplência. Em abril foram 18 dias úteis. O crescimento da inadimplência das pessoas físicas também causa impacto na inadimplência das empresas, sobretudo daquelas que concedem crédito sem metodologia adequada. Ranking Entre as modalidades pesquisadas, os títulos protestados mantiveram a liderança no ranking da inadimplência, com a maior participação (40,4%) entre as empresas, ante 40,9% do mesmo mês do ano passado, e com valor médio de R$ 1.379,89 das anotações negativas no final dos primeiros cinco meses de 2006. O segundo índice em representatividade foi o dos cheques sem fundos, que aumentou de 39,2%, em maio de 2005, para 39,9%, no mês passado, com valor médio de R$ 1.260,82. Na seqüência, as dívidas registradas com os bancos tiveram a menor participação (19,7%), com um resultado inferior à participação de 19,9%, do mesmo mês do ano passado. O valor médio no acumulado deste ano foi de R$ 3.509,68. Em relação aos primeiros cinco meses de 2005, houve um aumento de 5,5% no valor médio das dívidas com cheques sem fundos acumuladas em 2006 e de 6,2% no valor médio das realizadas com os bancos. O valor médio dos títulos protestados, no entanto, foi 2,3% menor que no mesmo período do ano passado.