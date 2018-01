Inadimplência das empresas cresce 8,9% em janeiro A inadimplência das empresas brasileiras apresentou crescimento de 8,9% em janeiro de 2005, na comparação com dezembro de 2004, mês que havia registrado declínio de 4,2% ante novembro, conforme levantamento divulgado hoje pela Serasa. Na série dessazonalizada (sem efeitos temporais), no entanto, a companhia de análise de crédito destaca que o indicador recuou 6,7% no primeiro mês do ano e sugere que o desaquecimento da economia, por conta da política monetária, ainda não se refletiu nos indicadores de inadimplência. "Isso ocorre porque o bom desempenho econômico dos últimos meses, puxado pelo aumento do consumo, ainda tem permitido que as empresas administrem seu fluxo de caixa de forma adequada", explica a Serasa, acrescentando que a alta registrada no indicador sem ajuste sazonal é muito menor que a tradicionalmente verificada nos meses de janeiro, em que o volume de pagamentos supera as receitas do período. O Indicador Serasa de Inadimplência contempla registros de cheques devolvidos, títulos protestados, dívidas vencidas com instituições financeiras, empresas do varejo, cartões de crédito e financeiras. Em janeiro, os títulos protestados tiveram a maior participação (42,5%) na inadimplência das empresas, com valor médio de R$ 1.372,31 das anotações negativas. No mesmo mês do ano passado, eles representavam 46,0% e, em janeiro de 2003, tinham um peso de 49,2%. A segunda maior participação foi registrada pelos cheques devolvidos por insuficiência de fundos (38,8%), com valor médio de R$ 1.194,79. Em seguida, apareceram os registros nos bancos, com 18,8% de participação e R$ 3.727.80 de valor médio.