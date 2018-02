Inadimplência das empresas sobe 4,3% em outubro

Segundo os técnicos da Serasa Experian, empresa especializada em análise de crédito, a retomada da produção no País, somada à redução da inadimplência das pessoas físicas e à volta gradual do crédito às empresas, explica a queda do ritmo de alta da inadimplência, fenômeno que vem ocorrendo desde junho.

As empresas com foco na exportação, de acordo com os técnicos, são as que têm apresentado a maior dificuldade, por causa do real valorizado e da queda da demanda externa. Os técnicos avaliam que o movimento de retração do ritmo de alta da inadimplência das empresas deve continuar nos dois últimos meses do ano.

De acordo com a pesquisa, os títulos protestados lideram o ranking de participação na dívida das empresas no acumulado do ano até outubro, com 41,6%. Em seguida aparecem os cheques sem fundos, com 38,8%, e as dívidas com bancos, com 19,6%. O valor médio das dívidas com os bancos chegou a R$ 4.568,14, enquanto os títulos protestados tiveram valor médio de R$ 1.763,43. Já os cheques sem fundos registraram valor médio de R$ 1.621,91 nos dez primeiros meses de 2009.