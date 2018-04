Inadimplência de empresas avança 2,6% no 1º trimestre A inadimplência das empresas aumentou 2,6% no primeiro trimestre de 2007, segundo apontou o Indicador Serasa. De acordo com o levantamento, no acumulado de janeiro a março houve queda de 10,7% no valor médio na emissão de cheques sem fundo em relação ao mesmo período de 2006. Já o valor médio das anotações de títulos protestados ficou em R$ 1.411,61, o que representou uma alta de 3,2% se comparado aos três primeiros meses do ano passado. As anotações das dívidas com os bancos apresentaram crescimento de 17,9% no primeiro trimestre de 2007 frente ao mesmo período de 2006. O valor médio das dívidas com instituições financeiras, de janeiro a março deste ano, foi de R$ 4.008,58. Em março deste ano, no entanto, a inadimplência das pessoas jurídicas cresceu 25,1% se comparada com fevereiro de 2007. Em relação a fevereiro de 2006, este índice recuou 5,9%. Segundo os analistas da Serasa, esse crescimento verificado no primeiro trimestre deste ano se deve à evolução do crédito para o setor empresarial, a menor rentabilidade das empresas exportadoras e, também, por conta do aumento da inadimplência dos consumidores. Os títulos protestados ocupam a primeira colocação do ranking de representatividade da inadimplência das empresas, com uma participação de 39,7% em março de 2007. No mesmo mês de 2006, o porcentual era de 40,5%. Na segunda colocação aparecem os cheques sem fundos, com uma participação de 38,6% no indicador. Em março do ano passado, o porcentual era de 39,6%. As dívidas com os bancos ocupam o terceiro lugar, com 21,7% em março de 2007. No terceiro mês do ano passado, as dívidas com os bancos representavam 19,8% da inadimplência das empresas.