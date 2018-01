Calote de empresas e consumidores cresce em agosto, diz Serasa

A inadimplência de consumidores e empresas no Brasil cresceu em agosto, com as companhias do setor de comércio e serviços entre as principais com dívidas em atraso, disse a Serasa Experian nesta sexta-feira.

Segundo estudo da Serasa, o número de brasileiros inadimplentes chegou a 57,2 milhões em agosto, com um total de R$ 246 bilhões em dívidas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O levantamento não é feito todos os meses, mas como base de comparação, o número de brasileiros com dívidas em atraso era de 54,1 milhões no final de junho do ano passado.

Já as 4 milhões de companhias inadimplentes possuíam R$ 91 bilhões em dívidas em atraso em agosto. Em setembro do ano passado, o número de empresas era de 3,6 milhões.

Das empresas inadimplentes em agosto, 46% pertencem ao setor de comércio, 44% ao de serviços e 9% ao industrial, informou a Serasa Experian.