Inadimplência de empresas sobe 1,3%, mostra Serasa

Os economistas da Serasa Experian destacaram que, apesar de ter registrado o menor crescimento da inadimplência das empresas no primeiro semestre desde 2011, o indicador avançou sobre uma base elevada. "Vale lembrar que os dois anos anteriores foram de alta inadimplência para os negócios, em decorrência dos impactos da crise global, câmbio desvalorizado e inadimplência do consumidor." Segundo eles, o cenário atual continua pouco favorável para as empresas por causa da baixa atividade econômica, juros altos, concorrência externa e crédito seletivo.

No primeiro semestre de 2013, as dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) registraram um valor médio de R$ 803,87, alta de 3,7% ante igual período do ano passado. Na mesma base de comparação, as dívidas com bancos tiveram um valor médio de R$ 5.102,45, queda de 3,6%. Quanto aos títulos protestados, o valor médio foi de R$ 2.021 no primeiro semestre, avanço de 4,6% ante igual período de 2012. Na mesma base de comparação, os cheques sem fundos tiveram um valor médio de R$ 2.548,99, alta de 15,7%.