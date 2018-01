Inadimplência de empresas tem alta em novembro A inadimplência das empresas aumentou 6,5% nos onze primeiros meses de 2006, na comparação com igual período de 2005, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Serasa. Em novembro, a inadimplência da pessoa jurídica subiu 3,6% em relação a outubro, mas recuou 7,4% ante novembro de 2005. De acordo com a pesquisa, os cheques sem fundo tiveram no mês passado participação de 39,5% no indicador de inadimplência da pessoa jurídica, ultrapassando os títulos protestados, que tiveram um peso de 39,2%. Em novembro de 2005, cheques sem fundo representaram 39,1% da inadimplência das empresas, e os títulos, 40,7%. Em terceiro lugar, ficaram as dívidas com os bancos, com participação de 21,3%, superior à verificada no mesmo mês de 2005, quando foi de 20,2%. De janeiro a novembro de 2006, o valor médio das dívidas registradas com os bancos foi de R$ 3.697,24, uma alta de 16,3% em relação a igual período de 2005. Já o valor médio das anotações de títulos protestados ficou em R$ 1.395,47, uma queda de 0,4%, e o dos cheques sem fundos foi de R$ 1.225,74, uma redução de 0,7% na mesma base de comparação. Segundo os técnicos da Serasa, os fatores que influenciaram no aumento da inadimplência das empresas em novembro foram as altas taxas de juros reais, a menor rentabilidade dos exportadores, por conta da valorização cambial e da concorrência dos produtos importados, e a elevação da inadimplência dos consumidores. A Serasa criticou também a "concessão de crédito sem metodologia adequada". A Serasa ressaltou, no entanto, o crescimento do crédito para as empresas de 15,3% entre janeiro e outubro, "num ritmo muito maior ao da evolução da inadimplência", o que demonstra, segundo a empresa, uma relação positiva para o crédito.