Inadimplência de empresas tem menor alta do ano em outubro

A inadimplência das pessoas jurídicas apresentou em outubro crescimento de 4,3% na comparação com o mesmo mês de 2008 - a menor elevação no ano ante igual mês de 2008. Na variação com setembro último, contudo, a inadimplência das empresas apresentou uma ligeira elevação de 0,8%. Já na relação entre os acumulados de janeiro e outubro de 2009 e 2008, a alta foi de 24,3%. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 23, e integram o Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas.

A perda de fôlego da inadimplência das pessoas jurídicas, que vem sendo notada desde junho, foi motivada pelo melhor quadro da inadimplência das pessoas físicas e a volta gradual do crédito, com juros mais baixos, segundo a Serasa.

As empresas exportadoras, no entanto, ainda encontram dificuldades financeiras devido à valorização do real ante outras moedas e à queda da demanda externa, em virtude da recessão e do baixo crescimento nas grandes economias, destaca o estudo.

Para o final de 2009, a expectativa dos técnicos é de continuidade do decréscimo na inadimplência das empresas, em decorrência da economia mais aquecida.

O ranking de representatividade das dívidas das empresas, no período de janeiro a outubro de 2009, foi liderado pelos títulos protestados, com 41,6% de participação. Nos dez primeiros meses de 2008, esta participação foi de 41,8%.

Em segundo lugar, com 38,8% de representação, estão os cheques sem fundos. Em igual acumulado do ano anterior, os cheques devolvidos representaram 39,0% da inadimplência das pessoas jurídicas. Já as dívidas com bancos tiveram participação de 19,6% no indicador, nos dez primeiros meses de 2009. Em 2008, de janeiro a outubro, tais pendências registraram 19,2% de representação.