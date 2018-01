Inadimplência de pessoa física sobe 13,3% em janeiro A inadimplência dos consumidores brasileiros registrou crescimento em janeiro deste ano, de acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (23) pela Serasa. O indicador de inadimplência de pessoa física aumentou 13,3% no mês passado, na comparação com janeiro de 2005. Em relação a dezembro, no entanto, o indicador caiu 3,8%, após estabilidade do índice em relação a novembro. Segundo os técnicos da Serasa, o aumento do índice está relacionado ao maior comprometimento da renda dos consumidores com parcelas do crédito consignado e, também, com financiamentos disponibilizados pelo comércio para a compra de bens duráveis ao longo de 2005 e no último Natal. Outro fator relevante são os compromissos sazonais de início de ano, tais como o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e matrícula escolar. Cheques A pesquisa revelou que em janeiro de 2006 os cheques sem fundos tiveram o maior peso na inadimplência do mês, com participação de 33,4%, e um valor médio de R$ 550,54. O segundo maior índice de representatividade de janeiro foram as dívidas com cartões de crédito e financeiras, com participação de 32,4%, porcentual inferior ao do mesmo período de 2005 (34,8%), e um valor médio de R$ 299,23. As dívidas com bancos representaram a terceira maior participação, de 31,3% em janeiro, contra 29,1% no mesmo período do ano passado. O valor médio ficou em R$ 1.117,60. Já os títulos protestados tiveram a menor participação no indicador de janeiro, de 2,9%, quando em janeiro de 2005 foi de 2,7%, e um valor médio R$ 797,67. Valor médio A empresa de análise de crédito ainda informou que houve um aumento de 9,5% no valor médio das anotações de cheques sem fundos em janeiro de 2006 ante janeiro de 2005 e uma alta de 18,7% no valor das anotações de protestos na mesma base de comparação. O valor médio das dívidas com cartões de crédito aumentou 24,6% em relação ao primeiro mês de 2005 e o valor médio das dívidas com o sistema financeiro ficou praticamente estável na mesma base de comparação, com ligeira alta de 0,8%.