Inadimplência deve fechar em alta em 2003, apura Serasa Pesquisa da Serasa revela que a inadimplência dos consumidores deve fechar o ano em alta. O Indicador Serasa de Inadimplência apontou que a inadimplência de pessoa física cresceu 5% entre janeiro e novembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2002. No ano passado, tomando por base o mesmo período, o crescimento foi de 25,3% ante 2001. De acordo com o índice da Serasa, em novembro de 2003, os cheques devolvidos representaram 36% do total do indicador de Pessoa Física. Em novembro 2002, foi 37%; e em 2001, a participação de cheques devolvidos no Indicador Serasa de Inadimplência foi 42%. O segundo segmento na representatividade do índice é o registro de inadimplência de cartões de crédito e financeiras, que apresentou em novembro deste ano participação de 33%, uma participação menor do que a registrada no mesmo mês do ano passado, de 34%. Em 2001, esse percentual foi 31%. A linha de registros no sistema financeiro (bancos) mantém a terceira maior participação no indicador, com 29% em novembro de 2003; 27% em novembro de 2002, e 24% em 2001. Com a menor representatividade, mantêm-se os títulos protestados, 2% em 2003, mesma variação apresentada em 2002, e 3% em 2001. Inadimplência de empresas também aumentou O Indicador Serasa de Inadimplência de Pessoa Jurídica (PJ) mostrou alta de 10,9% nos onze meses de 2003, comparado com 2002, que registrou um crescimento de 5,8% na comparação com igual período de 2001. De acordo com o índice da Serasa, a maior representatividade na inadimplência de PJ é de títulos protestados, 48% em 2003, mesmo porcentual de 2002, e 49% em 2001. O segundo índice na representatividade é o de cheques sem fundos. Em novembro de 2003, os cheques devolvidos representaram 37% do total do indicador de PJ. O porcentual foi o mesmo em igual mês de 2002. Em 2001, a participação de cheques devolvidos no Indicador Serasa de Inadimplência foi de 38%. O índice registros no sistema financeiro (bancos) mantém a terceira maior participação no indicador de PJ, com 15% em novembro deste ano; o mesmo porcentual em 2002 e 13% no mesmo mês de 2001.