Inadimplência diminui ritmo de crescimento A inadimplência da pessoa física cresceu 5,2% em 2003 na comparação com o mesmo período de 2002, segundo o Indicador Serasa de Inadimplência divulgado hoje. A empresa ressalta que o crescimento no ano passado registra menor intensidade do que o de anos anteriores: em 2002, a inadimplência de consumidores apresentou alta de 23,9% sobre 2001. Segundo a entidade, o levantamento "contempla todas as modalidades de inadimplência da economia brasileira (cheques devolvidos, títulos protestados, dívidas com bancos, empresas do varejo, cartões de crédito e financeiras)". Os cheques devolvidos pelas pessoas físicas representaram 36% do total da inadimplência em dezembro de 2003 (37% no mesmo mês de 2002), seguido dos cartões de crédito e financeiras, com 33%. O índice de registros nos bancos mantém a terceira maior participação no indicador, com 29%. Com a menor representatividade, 2%, mantêm-se os títulos protestados. Entre pessoas jurídicas, o indicador mostrou alta de 10,9% em 2003, comparado com 2002. Na comparação de 2002 com 2001, houve crescimento de 5,2%. Os títulos protestados das pessoas jurídicas respondem por 48% da inadimplência em 2003, mesmo percentual de 2002. Os cheques sem fundos representaram 37% do total. O percentual foi mesmo em igual mês de 2002. As dívidas com os bancos mantêm a terceira maior participação no indicador, com 15% em dezembro de 2003; o mesmo valor em 2002.