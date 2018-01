Inadimplência do consumidor está em queda O consumidor está renegociando o pagamento das dívidas e isso tem se refletido nos dados sobre inadimplência. Em agosto, segundo a Serasa, o volume de títulos protestados de pessoas físicas diminuiu 15,03% na comparação com o mesmo mês de 2002. No acumulado de janeiro a agosto, a quantidade de títulos protestados de pessoas físicas caiu 13,3% em igual período do ano passado. Já os títulos de pessoas jurídicas protestados em agosto aumentaram 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de 2003, o volume de títulos protestados de pessoas jurídicas registrou queda de 2,9%. Falências e concordatas O estudo mostra que em agosto o número de falências requeridas teve uma queda de 15% em relação ao mesmo mês de 2002. Já as falências decretadas aumentaram 10,8% na mesma comparação. As concordatas requeridas apresentaram alta de 17,6% e as concordatas deferidas cresceram 16,3% na comparação com agosto do ano passado. No acumulado do ano, as falências requeridas aumentaram em 2,2% sobre igual período de 2002. As falências decretadas registraram alta de 17,8%. As concordatas pedidas cresceram 19,5% e as concordadas aceitas aumentaram 12,6% na comparação com janeiro a agosto do ano passado.