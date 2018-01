Inadimplência dos consumidores recua em julho Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil revelam que, em julho, 2.738.672 pessoas tiveram o nome incluído no SPC e 3.661.961 foram excluídos. Os dados, de acordo com comunicado da SPC, confirmam a tendência de queda de inadimplência observada durante o mês passado. Em junho, o cenário foi outro. Houve 3.155.063 inclusões e 2.834.001 exclusões. O número de consultas ao banco de dados do SPC Brasil, um dos termômetros nacionais da movimentação varejista no País, foi de 16.955.637 em julho, 8,7% menor que o do mês de junho. Ainda segundo o comunicado, o presidente do SPC Brasil, Edson Monteiro, avaliou como natural o número de consultas, porque o consumidor tem preferido saldar as dívidas ao invés de ir às compras.