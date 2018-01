Inadimplência dos consumidores tem alta de 6,2% em outubro A inadimplência dos consumidores apresentou alta de 6,2% em outubro, ante o mesmo mês do ano passado, de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira pela Serasa. Segundo a pesquisa, o aumento foi de 5% na comparação com setembro, interrompendo a série de quedas verificadas em agosto e em setembro. O estudo ainda mostrou que no acumulado de janeiro a outubro, o indicador de inadimplência registrou crescimento de 12,3%. A pesquisa da Serasa revelou que as dívidas com cartões de crédito e financeiras tiveram o maior peso na inadimplência dos consumidores, passando de 32,2% em outubro de 2005 para 34,1% em outubro de 2006. A segunda maior participação no indicador foi das dívidas com bancos, de 33%, ante 31,3% em outubro do ano passado. Já os cheques sem fundos foram responsáveis por 30,1% da inadimplência em outubro, uma redução na comparação com o mesmo mês de 2005, quando o índice ficou em 33,7%. A participação dos títulos protestados permaneceu inalterada na mesma base de comparação, com peso de 2,8%. O valor médio das anotações de cheques sem fundos de pessoas físicas de janeiro a outubro foi de R$ 578,39, um aumento de 8,9% em relação a igual período do ano passado. Já o valor médio dos títulos protestados no mesmo período foi de R$ 787,97, uma alta de 5,2% na mesma base de comparação. Os registros de dívidas com o sistema financeiro tiveram valor médio de R$ 1.146,48, apresentando um crescimento de 11%, na mesma base de comparação, e os registros de dívidas com cartões de crédito e financeiras teve valor médio de R$ 335,42, uma alta de 25%. Na avaliação dos técnicos da Serasa, o crescimento do indicador de inadimplência da pessoa física em outubro foi conseqüência de fatores sazonais como a alta dos preços dos alimentos nos supermercados e as despesas com matrícula dos alunos da rede privada de ensino, "além do elevado comprometimento da renda da população com as dívidas contraídas junto ao varejo, aos bancos e às financeiras".