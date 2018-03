Inadimplência em condomínios cai pelo 3º mês seguido O total de ações de cobrança levadas à Justiça por inadimplência em condomínios caiu 3,41% em novembro ante outubro, a terceira queda mensal consecutiva. Levantamento organizado pela administradora de imóveis Hubert, com dados do Fórum de Justiça de São Paulo, mostra que o número de processos ajuizados na capital paulista contra condôminos que atrasaram o pagamento passou de 910 ações em outubro para 879 em novembro. De setembro para outubro, a queda chegou a 14,55%, caindo de um montante de 1.065 processos para 910. Na comparação anual, no entanto, foi registrado avanço no total de ações ingressadas na Justiça, alta de 2,5% ante novembro de 2008 (de 857 processos para 879).