Inadimplência em queda Pesquisa realizada pela SCI/Equifax, empresa especializada em gerência de informações comerciais, mostrou que a inadimplência no País caiu no primeiro semestre deste ano, com relação ao mesmo período de 1999. As grandes reduções aconteceram nos títulos protestados, com queda de 20,6%, nas concordatas deferidas, com queda de 56,7% e nas falências decretadas, com queda de 15,1%. Apesar dos bons números, o volume de cheques devolvidos cresceu 10% neste primeiro semestre, em relação 1999. Em julho, o número de cheques sem fundos caiu 15,2%, após o susto do mês de maio quando o número de cheques devolvidos subiu 24,1%, com relação abril deste ano. O consultor econômico da SCI/Equifax, Walter Belik, credita o alto número de cheques sem fundos ao aquecimento no consumo, movido especialmente pelos cheques pré-datados, e as altas taxas de juros cobradas pelo comércio em geral. A devolução de cheques de pessoa físicas foi quatro vezes maior do que os de empresas, segundo a pesquisa. Para o consultor, o maior controle dos bancos no fornecimento de talões e as sucessivas reduções nas taxas de juros podem significar uma futura queda nos números de inadimplência no País, no próximo semestre. Serasa: cai o número de protesto na região Sudeste A Centralização dos Serviços dos Bancos (Serasa) registrou uma queda de 22,8% no número de protestos dos estados da região Sudeste, neste primeiro semestre de 2000. Os protestos de pessoa física apresentaram uma queda de 20,4% e os protestos de pessoa jurídica caíram em 23,9%, em relação ao mesmo período do ano anterior