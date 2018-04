Inadimplência em São Paulo sobe 4 pontos porcentuais Cresceu o número de inadimplentes em abril na capital paulista, segundo informou nesta segunda-feira, 23, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada mensalmente pela entidade, de março para abril houve um avanço de 4 pontos porcentuais entre os entrevistados que afirmaram estar inadimplentes, passando de 41% para os atuais 45%. Na comparação com abril de 2006, o nível de endividamento apresentou alta de 1%. O porcentual de consumidores endividados permaneceu estável em abril, com 62%, mesmo índice verificado em março. O dado mostra que mais da metade da população consumidora da cidade de São Paulo se encontra endividada. Na avaliação por renda salarial, o nível de endividamento e de inadimplência é mais elevado entre os consumidores com rendimento de até 3 salários mínimos - nesta faixa, 68% afirmam estar comprometidos com dívidas, enquanto 64% declararam-se inadimplentes. Os dados correspondem a elevações de 3% e 5%, respectivamente, ante o mês anterior. Entre os consumidores que ganham de 3 a 10 salários mínimos o nível de endividamento apresentou ligeira queda - declinando de 67% em março para 64% em abril. No universo daqueles que superam o rendimento de 10 salários mínimos ao mês, 54% afirmaram estar endividados. "Preocupante" Para o presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, o alto nível de endividamento entre os consumidores de menor renda é "preocupante". "É importante observar que sem um aumento significativo do emprego e da renda, a situação destes consumidores pode ficar insustentável e acarretar o aumento da inadimplência", disse o presidente da entidade, em comunicado. Mais uma vez, o crescimento da oferta de crédito em detrimento do aumento de renda é apontado pela entidade paulista como fator do crescimento do endividamento, principalmente entre os consumidores de menor renda. De acordo com o levantamento da Fecomercio, no mês de abril 72% dos consumidores com dívidas em atraso afirmaram pretender pagar, total ou parcialmente, as suas dívidas - o que representa um avanço de 6 pontos porcentuais sobre o mês de março (66%). Renda O comprometimento da renda, indicador do porcentual de rendimentos empenhados com o pagamento de dívidas, verificou baixa de 2% ante o mês de março, caindo de 33% para os atuais 31%. No que se refere ao prazo médio de endividamento, 46% disseram ter dívidas no período de três meses a um ano, o que indica alta de 3 pontos porcentuais na comparação com o mês anterior. Na avaliação entre homens e mulheres, a pesquisa aponta que não há discrepância entre o comportamento de ambos os sexos. Dos entrevistados, 63% dos homens afirmam estar endividados, apenas um pouco à frente das mulheres, que aparecem com 61%. Com relação à inadimplência, a situação se inverte: 46% das mulheres disseram estar inadimplentes, contra 43% dos consumidores masculinos. A Peic é apurada mensalmente desde 2004 e tem os dados coletados junto a cerca de 2.100 consumidores da capital paulista.