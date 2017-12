Inadimplência em SP aumenta em novembro, aponta Fecomercio A trajetória de queda da inadimplência do consumidor paulista foi interrompida em novembro, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). Depois de três meses consecutivos de redução, o percentual de consumidores com dívidas atrasadas subiu para 41%. O índice superou em quatro pontos porcentuais o de outubro, quando 37% dos endividados estavam inadimplentes. A pesquisa foi realizada na primeira semana de novembro com aproximadamente mil consumidores da região metropolitana de São Paulo. Apesar do aumento do número de endividados com pagamentos em atraso, o porcentual de inadimplência deste mês foi o quarto menor registrado pela PEIC desde o início da realização do estudo, em fevereiro deste ano. A pesquisa também apontou aumento do número de consumidores com intenção de quitar total ou parcialmente as dívidas em atraso este mês, de 65% para 69% em relação ao mês passado. Esta é a maior variação registrada pela Fecomercio desde maio, quando 73% dos consumidores informaram poder cumprir com os pagamentos. Ainda segundo a pesquisa, 65% dos consumidores entrevistados possuem dívidas neste mês. Em outubro, esse percentual foi de 68%. O comprometimento da renda dos consumidores endividados também apresentou queda em novembro. Em outubro, as dívidas representavam 38% dos ganhos mensais e, neste mês, foram equivalentes a 32% do total do rendimento. A redução, segundo a Fecomercio, foi provocada pelo discreto aumento da renda da população. Os economistas da Fecomercio ressaltam a evolução positiva dos dados apurados na PEIC deste mês, apesar da alta da inadimplência. "Os bons porcentuais verificados em relação ao total de endividados, ao comprometimento de renda e à intenção de quitação de dívidas foram os destaques da pesquisa realizada em novembro", avaliaram.